Responsable financière depuis plusieurs années, je suis actuellement à la recherche dun poste me permettant de découvrir dautres horizons du domaine comptable et financier.



Mes qualités dorganisation, de rigueur et de discrétion, sont des atouts majeurs pour ce métier.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Gestion financière

Comptabilité