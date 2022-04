Christelle LEGRAND

A l’écoute d’autrui.

Aisance dans l’accueil clientèle.

Dynamique, Méthodique, Rigoureuse et Consciencieuse dans l’organisation du travail.

Capacité à s’intégrer rapidement à une équipe.

Impliquée, sachant répondre aux attentes formulées.

Autonome.



COMPETENCES SOCIALES :



Accueille physique et téléphonique.

Présentation et identification du produit.

Renseigner et conseiller le client sur les caractéristiques du produit.

Anticiper les besoins du client.

Ecouter activement et apporter des réponses pertinentes et adaptées.

Accompagner le client dans ses démarches.

Orientation des appels et des clients.

Gestion des flux.

Promotion des outils à disposition.

En relation constante avec les différents partenaires.

Contacter et relancer le client ou le prospect.



COMPETENCES ORGANISATIONNELLES :



Vérification des disponibilités.

Saisie des réservations

Constitution des dossiers administratifs.

Rédaction des courriers.

Emission des devis et factures.

Traitement des données et documents fournis par le client.

Renseignement des supports et fichiers clientèle.

Contrôle des données.

Prise des rendez-vous.

Mise sous pli, affranchissement et archivage.



COMPETENCES INFORMATIQUE :



Utilisation logiciels professionnels :(gestion clientèle, réservation, facturation et gestion des paiements),

Utilisation internet :(recherche de données, traitement des demandes d’informations sur courriel contact entreprise),

Utilisation logiciels courants :traitement de textes (word, excel…).



FORMATION :



2011 Bilan Compétences Approfondi



1994 BTS Gestion Hôtelière – Ecole Hôtelière d’Avignon (Avignon 84)



1992 Baccalauréat Série B (Sc. Economiques) – Lycée Ozanam (Mâcon 71)



1989 Brevet des Collèges – Collège en Bagatelle (Tournus 71)



Langues Anglais et Espagnol : Correct