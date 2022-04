Christelle LEPAN

Diplômée d’un BTS Communication des Entreprises, j’ai entamé ma carrière en qualité de chargée de Communication Externe conjuguée à la Prévention des Biens et des Personnes. Puis titulaire d’un second diplôme de Conseillère en Insertion Professionnelle (Bac + 2), je me suis orientée vers le métier de Conseillère à l’emploi.



Enfin, formée et diplômée depuis 2004 dans l’application de différentes pratiques énergétiques, je me suis installée en janvier 2014 pour devenir consultante et praticienne dans le domaine du mieux être à la personne.



J’éprouve une grande satisfaction lorsque je mets mes talents au service des autres dans mon rôle de soutien et de guide depuis que je suis entrée dans la vie active. Mes capacités d’écoute, mes aptitudes innées d’être en lien avec les autres avec un côté chaleureux, mon sens de l’empathie et mon esprit coopératif contribuent à exceller dans l’enseignement concernant des pratiques de bien être.