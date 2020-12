Christelle LEPETIT

Web Optima est ClientPartners Certified, Google Partner et Spécialiste Agréé Google Ads.



Nous accompagnons nos clients pour :



> > > Attirer des clients potentiels sur leur site.



> > > Booster leurs ventes et leur génération de contacts en optimisant leurs pages web.



> > > Comprendre « qui » est leur audience et créer leurs indicateurs de performance.



Web Optima propose aussi :



> > > Formations Google Ads (Adwords) - Google Analytics - Optimisation de sites Internet (CRO)

> > > Accompagnement global pour développer son chiffre d'affaires sur Internet.



Grâce à un expert e-marketing dédié, les clients de Web-Optima gagnent en efficacité, en sérénité et mesurent lévolution de leurs performance sur Internet.



www.web-optima.fr



Mes compétences :

Internet

SEM

Conception

Rédaction

Communication

E-commerce

Webmarketing

Web

Emailing

Base de données

Référencement naturel

SEO

Google analytics

Google Adwords

Formation professionnelle continue

Google Adwords Professional Certified

Google Partner