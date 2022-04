, Motivée, ponctuel et vigilante je suis consciencieuse et attentive dans mon travail. en possession de la FIMO et FCOS a jours "validité jusqu'à 2018" Ayant déjà effectuer du transport en commun j'aime le contact que l'on peut avoir avec les personnes. Je suis aussi en possession de tout mes permis.



Mes compétences :

Concentrer

Attentive

Aimable

Sociable

Ponctuelle