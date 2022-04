Christelle LEROUX

En poste chez SFR pendant 8 ans, je souhaite donner un nouveau souffle à ma carrière.

Titulaire d’un DECF et forte d’une solide expérience professionnelle en contrôle de gestion et en comptabilité, j’ai la volonté de m’ impliquer dans une société ambitieuse.

J'ai une aisance relationnelle et un dynamisme qui me permettent de m'adapter rapidement au sein d'une nouvelle société.

J'apprécie de découvrir des nouveaux secteurs d'activité.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Facturation

Comptabilité

Analyse financière

Management