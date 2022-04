Christelle LHERMENIER ✨

Professionnelle du Marketing depuis plus de 15 ans, diplômée d'un Master en Communication des Entreprises & des Institutions du Celsa, mes diverses et enrichissantes expériences me permettent aujourd'hui d'avoir une vison à 360 ° de ce secteur, de la stratégie à la mise en oeuvre opérationnelle.



Avide de concepts innovants et émergents, chacun de mes différents postes a toujours été pour moi l'occasion de relever de nouveaux défis, avec en filigrane l’écoute et l'orfèvrerie de la conception de projets / plan média sur mesure.



Spécialisée en création et optimisation d'outils de communication digitaux, je mets en application sur la #Toile les techniques de communication acquises au Celsa, combinées à mes nouvelles connaissances & compétences en référencement web.



Avide de nouveautés et d'efficience, je suis passionnée par le segment digital : en perpétuel évolution et nécessitant une veille constante qui nourrit mon esprit et celui de mes clients - s'ils le souhaitent ;-)



J'aime mettre en lumière les atouts - insights - via les nouveaux médias qui s'offrent à nous, apporter un nouvel éclairage, angle de vue, afin de susciter renouveau & dynamisme de vos structures ;-)







Mes compétences :

Négociations

Réactivité

Achats

Service

Coordination

Formation

Qualité

Conseil

Marketing stratégique

Communication

Animation commerciale

Négociation commerciale

Animation de réunions

Stratégie de communication

Communication externe

Communication interne

Conseil en communication

Développement commercial

Communication événementielle

Audit

Google Analytics

Sales Assistance

Trade Shows

community management

GDS

Social Media

WordPress