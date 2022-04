Christelle LIBET

Cette page est dédiée à mon activité concernant mes intuitions et ressentis ; j’utilise comme support les Harmoniques (d’Angelo Lauria) qui consistent à utiliser un jeu de 36 cartes ; avec cet oracle et grâce à un petit calcul de votre date de naissance, de votre signe ascendant et de votre quête de vie,et vos 10 éléments pour effectuer votre thème harmonique , ou un thème relationnelle avec la personne de votre choix compagnon, amie ,collègue etc...le thème annuelle.... je peux décrire votre personnalité et mettre en avant vos points forts… Les harmoniques aident au développement personnelle, j’utilise également l’oracle de Belline, le tarot de Osho...

Pour plus de renseignements ou si vous désirez un tirage ou le calcul de vos Harmoniques, ou plus de renseignement ,je vous invite à me contacter

☯Chris ☯