Christelle LIGERET

Bonjour à tous,



Mon objectif est de devenir professeur de musique dans un établissement scolaire.

Mes premières expériences associatives n'ont fait que confirmer ce choix.

Mes connaissances ,ma maîtrise de la musique et du piano font de moi une personne active dans ce domaine ou je suis disponible aussi bien pour travailler en tant que professeur mais également en tant que musicienne chanteuse dans un groupe.



Mes compétences :

Maitrise d'œuvre musique actuelle

Technique pédagogique et animation de groupe

Organisation de la classe et travail en équipe

Adapter le déroulement de l'apprentissage