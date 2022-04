Christelle LOISELEUR

J accompagne les personnes à mettre en lumière et éclaircir leur image intérieur grace à des séances de coaching et l'affirmer par des séances de conseil en image .

Je propose un accompagnement sur mesures aux entreprises sur l identité et l'image du dirigeant , des salariés .

Confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi, prise de parole en public .



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Formation et coaching

Techniques de vente

Événementielle