Christelle LONCLE

Notre groupe SERVAGROUPE-ARMOR INTERIM, reconnu pour son savoir-faire et son expertise, est devenu un acteur local incontournable du travail temporaire et du recrutement. Nous vous apportons des solutions de recrutement en intérim, CDD ou CDI.

2 solutions de recrutement s'offrent à vous:

- Le placement; dans le cadre d'une obligation de moyens, après s'être fait préciser le profil du candidat recherché, nous recherchons, évaluons et sélectionnons le ou les candidats correspondant aux compétences exigées.

- Le sourcing; Une prestation au cours de laquelle vous utilisez nos services pour vous aider dans vos recherches de candidats. Nous vous adressons des candidatures correspondant aux critères que vous nous avez émis, mais nous n’intervenons pas dans l’analyse et la validation des candidats. Les candidatures que nous vous adressons, intègre votre propre processus de recrutement.