Christelle LOPES

Docteur de l’Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement (AgroParisTech), mes travaux de recherche ont portés sur le développement de modèles mathématiques hôte-parasite pour des applications en lutte biologique.

Après une année d’ATER, j’ai effectué un post-doctorat de 2 ans au laboratoire d’Ecotoxicologie du Cemagref de Lyon, où j’ai étudié le transfert des PCBs du sédiment au biote par l’analyse statistique des données et le développement d’un modèle de bioaccumulation dans la chaîne trophique. Ce travail m’a permis de répondre aux attentes des gestionnaires locaux et nationaux en matière d’autorisation de pêche et de consommation des poissons. Actuellement Chargé de Recherche en CDD dans ce même laboratoire, je suis en charge d’analyser les données récoltées dans le cadre d’un projet national pour le développement d’outils de diagnostic de la qualité des eaux.



Mes compétences :

Biologie

Biologie des populations

Écotoxicologie

Environnement

Modélisation

Statistiques