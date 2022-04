Christelle LORENZINI

Mes compétences :

 Identifier Les Besoins Et Attentes D'employeurs

 Effectuer Le Suivi Pédagogique Et Administratif

Concevoir Et Animer Des Actions Collectives

Utiliser Les Nouvelles Technologies Liées À La Rec

Conseiller La Personne Dans Ses Démarches

Définir Le Projet Individuel Avec La Personne

Suivre Et Gérer La Mise En Œuvre Du Parcours

Accueillir Le Public Et Le Renseigner

Créer Des Supports Pédagogiques Adaptés