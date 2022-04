15 ans d’expérience professionnelle en milieu créatif et organismes de formation constituent le socle de ma vie professionnelle. De formation artistique, j’ai souhaité ré-associer l’art à mon horizon professionnel. C’est ainsi que je me suis formée à l’art-thérapie. J'ai créé mon entreprise Matière 1ère, cabinet d'art et d'art-thérapie.



Les arts sont ma passion, l'accompagnement humain et la transmission des compétences une richesse, le travail en équipe, un plaisir.



Christelle MACAIGNE



Mes compétences :

Art-thérapie

Médiation artistique

Plasticienne

Management de projets transverses

Formatrice