Christelle MAGNARD

De 1996 à 2011, j'ai travaillé pour un grand groupe de distribution, au sein de son service développement, tout d'abord en tant que chargée d'études puis assistante de direction.

Depuis, j'ai créé ma propre structure de secrétaire indépendante.



MAIS qu'est-ce qu'une secrétaire indépendante ?

On parle également d’externalisation administrative ou de sous-traitance, c’est-à-dire le fait de confier à un prestataire externe diverses missions telles que :

• Frappe de documents, mise en forme, relecture et correction

• Conception et mise à jour de base de données

• Assistance administrative et/ou commerciale

• Assistance de gestion (tableaux de bord)

• Etc.

Une secrétaire indépendante peut exercer de deux façons :

- à distance, le plus souvent depuis son domicile ; dans ce cas, on parle d’une secrétaire à domicile ou télésecrétaire,

- chez ses clients : pour une mission ponctuelle, un remplacement de courte durée ou un besoin régulier de faible volume horaire pour lequel il serait difficile de trouver une secrétaire salariée.





Mes compétences :

Outil informatique