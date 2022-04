Christelle MAHE

Installée depuis 2009 à Oingt, un des plus Beaux Villages de France (69), je crée et restaure des vitraux.

Je travaille sur mesure pour les collectivités, les particuliers et en sous-traitance pour certains ateliers.

Je travaille plusieurs techniques,le vitrail traditionnel au plomb, le vitrail" Tiffany", la fusion , le thermoformage, ainsi que les peintures (grisaille -émaux ...).



Mes compétences :

Stages & cours

Peintures (grisaille-émaux ....)

Création sur mesure

Création artistique

Restauration Tiffany

Restauration vitrail traditionnel