Je suis quelqu'un de très dynamique, positive et souriante qui aime la visite médicale et la négociation.



Mes compétences :

Base scientifique solide

Gestion autonome de mon secteur

Établir des objectifs et un plan d'action

Développer mon portefeuille de prescripteurs

Adaptabilité

Facilité de contact

Fidéliser mes prescripteurs

Négociation et vente