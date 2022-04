Christelle MANGALAM

Bonjour,

Après avoir travaillé près de 3 ans en tant qu'agent de sûreté aéroportuaire et avoir acquis de l'expérience dans le monde du travail, j'ai souhaité me réorienter vers un poste plus en adéquation avec ma personnalité ainsi que mes compétences, à savoir vers le métier de Gestionnaire de Paie.

Voila déjà 3 ans que je travaille pour la Direction Régionale Ile de France de la Croix Rouge Française en tant que gestionnaire de paie. Je m'occupe actuellement d'un portefeuille d'environs 400 paies et souhaiterais proposer mes compétences au service d'une entreprise novatrice et dynamique.



Je reste disponible pour un éventuel échange.



Mes compétences :

Informatique