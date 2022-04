Christelle MANNETIER

Si je devais me décrire en un seul mot, je dirais: polyvalente.



Ma passion pour la mode et la communication, m'a emmené à évoluer dans divers domaines tous enrichissants et m'apportant de nombreuses compétences en relationnel, en management et en conseil.

Aujourd’hui, en reconversion professionnelle, pour donner un nouvel élan à mon parcours , je souhaite devenir chargée de recrutement.

Je suis ouverte à toute propositions de stage notamment pour allier théorie et pratique et compléter ma formation en Gestion des ressources humaines.

Je suis disponible immédiatement pour une durée de 6 semaines minimum.

Soyez convaincu que je vous apporterai toute ma motivation et mon enthousiasme pour atteindre vos objectifs.



Mes compétences :

Création

Evénementiel

Organisation

Rigueur

Stylisme

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Conseil

Autonomie professionnelle