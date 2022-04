Christelle MARGUERITTE

Diplômée de l IUP Banque et Assurance de Caen et forte d'une expérience de près de 15 ans en Gestion de Patrimoine.Chargée du suivi et du développement de la clientèle patrimoniale avec des avoirs de 150.000 à 2 millions d 'euros.

Portefeuille de 600 clients.

Étude patrimoniale, conseil en placement ,optimisation fiscale (SCPI,FCPI,FIP, Immobilier ...), financement d opérations patrimoniales .

Toujours en recherche de développement de mon réseau local