Bénéficiant de plus de 15 ans d'expérience professionnelle en tant que directrice de magasin dans le secteur de la chaussure, j’ai exercé l’essentiel de ma carrière au sein du groupe ERAM avant de devoir les quitter en 2015 suite à un rapprochement de conjoint.

De nouveau fixée sur la région nantaise, je suis à la recherche d’un nouveau challenge en CDI en tant que directrice de magasin me permettant de mettre à profit mon savoir-faire dans un contexte économique de plus en plus exigeant.