Christelle NACHIN

Jai une belle et riche expérience d'infirmière depuis 2001.

Je me suis toujours efforcée d'apprendre à mes patients comment gérer leur maladie, leur traitement afin d'être autonome et vivre leur vie aussi bien que possible.



Les médecins m'envoient régulièrement leurs patients pour les aider à équilibrer leur alimentation afin d'améliorer leur santé (en cas de diabète, hypercholestérolémie) ou pour éduquer parents et enfants en surpoids, pour les aider à modifier leurs habitudes (délétères pour leur santé).



Jai souhaité approfondir mes connaissances et aller encore plus loin pour offrir une prise en charge complète.



Jai donc mené de front mon travail d'infirmière et des études afin de devenir Napso-thérapeute.



Tout savoir sur la napso-thérapie sur https://guide-educsante.fr