Christelle PELUX

Bonjour

Étant à le recherche d'un Emploi en tant Employée administrative et d'accueil.

J'ai une reconnaissance de RQTH suis à une opération du dos.

j'ai été gouvernante, j'ai du arrêter ce travail suite à mes problèmes de dos suite à ce problème j'ai fait une reconversion professionnelle.

Je préfère être honnête avec mes futurs employeurs.

Mes emploies précédants m'ont beaucoup appris dans plusieurs domaines.

Le relationnel, la rigueur, la responsabilité et pleins d'autres choses dont nous pourrons discuter lors d'un entretien.



Mes compétences :

Organisation du travail

Renseigner

Prise de décision

Management

Accueil physique et téléphonique

Services