Christelle POUPON (POIROT)

Longtemps plongée dans le monde du salariat, une remise en question de ma vie professionnelle ma amené à changer de chemin pour me tourner vers un métier qui soit en adéquation avec mes valeurs et mon environnement.



C'est en 2014 que j'intègre l'Ecole Nationale d'Osiériculture -Vannerie de Fayl-Billot en Haute-Marne dont je sors diplômée en 2015 avant de continuer avec une formation qualifiante en 2016 .



Née à Raon-L'Etape dans les Vosges , il était essentiel pour moi de ne pas trop m'éloigner de la vallée verte. Mon atelier voit le jour début 2017 à Ronchamp ,en Haute-Saône ,au pied de la chapelle de Le Corbusier .



Aujourd'hui mon activité me permet de tisser des liens avec le végétal en m'appropriant la matière pour réaliser des créations contemporaines et traditionnelles originales. Les liens humains sont également au cœur de mon projet grâce à la transmission de mon savoir au cours des stages et formations ainsi qu'à la réalisation de projets qui me permettent de faire chaque jour de nouvelles rencontres.

Site Internet :https://www.christellepouponvanneriecreative.com/