Christelle ROBIN

Avec Cré@talents, boostez votre carrière professionnelle en révélant le talent qui est en vous grâce à une relation gagnant-gagnant !



J'ai fondé mon organisme de formation Cré@talents® le 09 avril 2018 :

- SASU au capital de 2000 €

- Datadocké

- Activité déclarée et enregistrée auprès du Préfet de la Région Grand Est

- Consultez mon site internet : www.crea-talents.fr



Son objectif est de :

- Révéler le talent qui est en vous

- Booster votre carrière professionnelle

- Vous aider à retrouver un emploi

- Vous épanouir dans votre emploi actuel

- Augmenter vos compétences et celles de vos salariés



Je réalise des formations à la carte, adaptées à vos besoins pour les :

- Entreprises

- Particuliers

- Universitaires

- Associations



Sous la forme de :

- Ateliers

- CONF'FORM®(CONFérences couplées à des formations)

- Cours Magistraux (C.M.)

- Séminaires

- Travaux Dirigés (T.D.)



Consultez mon site internet : www.crea-talents.fr



Je suis très active sur Facebook et Linkedin



Mes compétences :

ELearning

STATISTICA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

IBM AS400 Hardware

Réseaux sociaux

Communication interne

Management

Recrutement

Communication externe

Psychologie

Psychologie cognitive

Gestion de la relation client

Psychologie expérimentale

Enseignement

Recherche scientifique

Télémarketing

Formation

Anglais langue étrangère

Allemand langue étrangère

Coaching Commercial

Softgarden

Coaching sportif

Coaching individuel

Coaching professionnel

Sage

Atoss

Cévéo