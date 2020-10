Christelle SICEAUX

Agir pour une « Santé Durable ». Penser global et non séquentiel. Préserver léco-système environnemental pour mieux prendre soin de la santé humaine, deux valeurs qui jalonnent mon parcours professionnel.



De la qualité apportée à la production des médicaments en industrie pharmaceutique, de lécoute et du traitement juste délivré à lofficine jusquà lefficience de la prise en charge médicamenteuse que je mets en place, avec léquipe de la pharmacie hospitalière spécialisée en Dialyse où jexerce actuellement, le soin porté au bien-être, à la préservation de la santé des patients est le fil rouge de ma carrière de Pharmacien.



Une réelle passion pour la communication ma également amenée à être journaliste en presse écrite, pour le web et chargée de mission lors de congrès dédiés à la santé humaine et environnementale.



J' inscris désormais le Développement durable dans mes priorités personnelles et professionnelles. Via un MBA en management de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), jaccompagne léquipe municipale de mon lieu de résidence et mon employeur actuel à concilier choix économiques et objectifs de préservation de lenvironnement.



Enfin, le Yoga mapporte depuis 15 ans et depuis peu, en tant quenseignante accréditée, un temps de recentrage et de respiration, nécessaire pour concilier ma vie privée et mon implication professionnelle.



A lécoute du marché comme pilote dune démarche dengagement en Développement durable, ou gestionnaire dune PUI spécialisée en Dialyse et ayant inscrit une démarche environnementale dans son activité, je vous invite à me contacter @ : c.siceaux@free.fr