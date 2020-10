Christelle VAYSSE

Dessinateur projeteur depuis 18 ans dont 9 ans en freelance, j’ai acquis une expérience dans les domaines de la construction bâtiment, génie civil et second œuvre.

Mon statut de travailleur indépendant me permet de proposer aux entreprises qui le souhaitent une réponse adapté à leurs besoins de flexibilités imposé par le marcher, surcroit d’activité (temporaire, cyclique ou longue duré), maitrise des couts (travaille à la pièce selon devis), optimisation de rentabilité, réactivité et garantis des délais.

Je suis parfaitement autonome, et possède de solides connaissances, en matière d’urbanisme, réglementation applicable aux personnes handicapés et ERP. Mon plus et de pratiquer Autocad ainsi que de nombreux autre logiciel, tel que Photoshop, Word et Excel.

J’ai eu l’occasion de professer dans des postes à la fois divers et complémentaires, allant de la conception, le dessin, la négociation, jusqu'à la réalisation (entreprise générale du bâtiment, artisans second œuvre, architecte, etc..).

J’ai su mener à bien l’ensemble des missions qui m’ont été confié quelque soit mon statut, et ce dans le respect des impératifs qualitatifs et budgétaires qui m’étaient donnés.



Mes compétences :

AutoCAD

Dessin technique

CAO

Dessin 3D

Urbanisme

Relevés de mesure

Négociation

Microsoft Word

Microsoft Excel

DT

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Management

Sketch up