Christian ADJASSOH

COMPETENCES

- Enseignements et la recherche en littérature

- Diriger un groupe de travail

- Dispenser des cours et travaux dirigés

- Correction des devoirs et des examens

- Gestion quotidienne de l'entrée et de la sortie du courrier

- Animer et organiser un groupe dapprenants

- Œuvrer à la socialisation des apprenants

- Mettre à jour les matériel logistiques et didactique

- Effectuer des tâches administratives de base



FORMATION



2013 Université Alassane Ouattara

Thèse unique de doctorat, Lettres Modernes

Bouaké (Côte dIvoire)

2009 Université Alassane Ouattara

Diplôme dEtudes Approfondies(DEA), Lettres Modernes

Bouaké (Côte dIvoire)

2008 Université Alassane Ouattara

Maîtrise, Lettres Modernes

Bouaké (Côte dIvoire)

2005 Université Alassane Ouattara

Licence, Lettres Modernes

Bouaké (Côte dIvoire)

2007-2009 Ecole Normale Supérieure

Certificat dAptitude Pédagogique

Abidjan (Côte dIvoire)

1991-1993 Centre de formation à lanimation pédagogique



INFORMATIQUE

Notions Word, Excel, Power Point



LANGUES

Notion anglais, espagnol, latin



CENTRES DINTERETS

Lecture et le footing



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Nov. 2014 En cours ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

Préparer des cours, encadrer des étudiants en année de recherche, évaluer les connaissances acquises.



Axes de recherche :

- Ecriture du corps dans la poésie française

- Ecriture de la mélodie dans la poésie française

- Esthétique de l'abscondité dans le discours poétique français du XIXe et du XXe siècle



Sept. 2010 Nov. 2014 PROFESSEUR DE COLLEGE

Lycée Moderne Adjamé Harris, Ministère de l'Education Nationale

Préparer des cours

Planifier et organiser les connaissances des apprenants

Evaluer les connaissances des apprenants

Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe

Accueillir les enfants et les familles



Sept. 2000- Sept. 2007 DIRECTEUR ET ENSEIGNANT DECOLE PRIMAIRE

Ecole Primaire Publique Ettubeti, Aboisso (Côte dIvoire)

Préparer les cours,

Evaluer les apprenants, diriger un groupe d'enseignants, encadrer les parents pour l'appropriation de la politique de l'école à travers le comité de gestion(COGES).

- Accueillir et informer les parents.

- Rédiger le courrier administratif et le transmettre à l'administration.

Gérer les bien immobilier, le matériel didactique et l'environnement de l'établissement.

- Assurer la gestion du courrier