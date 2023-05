Christian AKEB

Spécialement formé pour répondre à vos problématiques qui sont peut-être les vôtres aujourd'hui et qui étaient les miennes à un moment de ma vie :

- comment préparer ou consolider ma retraite

- comment se constituer ou sublimer mon patrimoine

- comment être moins imposé fiscalement

- comment apporter à ma famille une plus grande sécurité en cas d'accident de la vie.

Pas de solution sans une vision globale tenant compte de l'aspect financier, fiscal et patrimonial.

Savez-vous vous quelque soit l'âge auquel on commence à placer son argent, son capital peut doubler en 10 ans?



Membre labellisé du réseau Prodemial, ma mission ( ...vous satisfaire au point que vous aussi vous ayez envie de me recommander.

J'organise une fois par mois avec mes partenaires une présentation d'opportunité! Vous y êtes chaleureusement convié!



Mon Leitmotiv : la modélisation de l'Excellence



Mes qualités :

Rigueur

Respect de la parole donnée



Mes compétences :

* Consultant en Investissement immobilier

* Consultant en immobilier locatif

* Mandataire non exclusif en opérations de banque

* Consultant labellisé PRODEMIAL

* Consultant STELLIUM