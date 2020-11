Christian ARRAS

De Octobre 2017 à aujourd'hui

Technicien itinérant

Vérification d'équipements ventilés dans les laboratoires industriels

Dans le cadre de contrôles périodiques obligatoires

Recherche des causes de non conformité et conseils de pistes de travail à explorer

pour mener des actions correctives

Déplacements dans toute la FRANCE

Orienté satisfaction clients



De Avril 1999 à mars 2017

LAMY RHEOLOGY Technicien itinérant Montage, étalonnage, d'instruments de mesure :

viscosimètres et rhéomètres pour les laboratoires industriels (cosmétique, alimentaire, médical, chimie...)

Vérification annuelle chez les clients, dépannage, conseils, déplacements dans toute la FRANCE

Orienté satisfaction clients