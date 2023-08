Christian AVIX

Mes compétences :

Capacité à rester calme et organisé(e) face aux imprévus et aux situations stressantes qui peuvent survenir sur un chantier.

Réactivité et aptitude à prendre des décisions rapidement pour résoudre les problèmes et maintenir le planning des travaux.

Aptitude à communiquer clairement et efficacement avec les différentes parties prenantes d'un projet, y compris les clients, les ingénieurs et les ouvriers.

Capacité à transmettre les objectifs et les informations essentielles de manière précise, tout en écoutant activement les besoins et les préoccupations des autres.