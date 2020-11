Christian BADREDDINE

COMPETENCES



- Etudes patrimoniales pour une clientèle haut de gamme

- Définir des stratégies d’investissements

- Gestion conseillée et Mandat de gestion

- Accompagnement des clients en terme de gestion courante des comptes ou de projets plus complexes

- Veiller à la maitrise du risque client

- Mise en jour en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales

- Management d’équipe

- Aisance relationnelle

- Esprit d’équipe

- Développer des analyses pertinentes sur l’activité d’une entreprise

- Garantir l’exactitude des données dans le respect des délais

- Production de reporting mensuel et analyses ad hoc à l’attention de la Direction





Mes compétences :

Finance

Management

Private banking

Cash management

Analyse financière

Private equity