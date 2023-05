Christian BERNARD

15 ans dans le social et 28 ans à Pôle emploi, et pendant toutes ces années, militant syndical à la CGT !



Actuellement secrétaire général adjoint du syndicat CGT Pôle emploi Hauts-de-France, mes missions en lien avec le secrétaire général, sont :

- contribuer, à l'élaboration de la stratégie du syndicat sur la base des orientations votées par l'assemblée générale des syndiqués.

- garantir l'information et la mobilisation des syndiqués, permettant la construction de luttes pour la défense des acquis sociaux et la conquête de droits nouveaux.

- promouvoir la vision de la CGT Pôle emploi Hauts-de-France vis-à-vis des autres syndicats CGT, des unions locales, unions départementales et des fédérations. Élaborer avec ces organisations des mobilisations interprofessionnelles.

- assurer la représentation du syndicat dans les différentes instances paritaires et face à la Direction de l'établissement



Mes compétences :

Sens de l'initiative

Droit du travail

Cartographie

Conduite de projet

Recrutement

Autonomie

Dynamisme

Aisance relationelle