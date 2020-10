Christian CAMPFORT

PROFIL PROFESSIONNEL:

Actuellement Program Manager Engineering (Automotive) motivé disposant de 15 ans d'expérience dans le management d'équipe et 8 ans dans le développement des véhicules électrique.

Je suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant de réduire les coûts, d'augmenter les revenus et la satisfaction de la clientèle.

Ingénieux et organisé, j'ai prouvé mes capacités à diriger et à bâtir des équipes.



COMPETENCES:

Management d'équipes développement produit/process Europe & Asie

Responsable coût/ délai/ qualité

Interface client privilégié

Responsable du processus de développement engineering France

MS Project/ Excel/ PPT/ gestionnaire données DPLM (Siemens)

Formation Pôle Européen de Plasturgie (Bellignat 01)

ANSYS/ Moldflow

CATIA

PRO-Engineer



PARCOURS PROFESSIONNEL:



Head Program Manager Produit/Process 01/2017 - 09/2020

APTIV Connection System, Epernon, 28

Gestion d'une équipe de 5 personnes, supervision de l'embauche, de la formation et de l'évolution professionnelle de chaque employé.

Travail en collaboration directe avec Clients, Achat, Qualité, Logistique, Labo, Eng Produit, Eng Process,... pour atteindre le résultat suivant: Démarrage Production a l'heure

Supervision des opérations quotidiennes des comptes clients (OEM, PSA, RSA,... )



Program Manager produit et process 01/2013 - 01/2016

Delphi Automotive, Epernon, 28

Dépot de brevet/ Hall of Fame Delphi (Detroit USA).

Gestion d'une équipe de 15 personnes de différent services (labo, Achat, Logistique, Eng Produit, Eng Process,...)

Management transversale par des réunions hebdomadaire nécessaire au développement du Program industrialisation Produit/ Process.



Chef de projet etude produit 01/2010 - 12/2012

FCI Automotive, Epernon, 28



Ingénieur étude et conception produit 01/1999 - 12/2009

FCI Automotive, Epernon, 28



Chef de projet etude et conception produit 08/1992 - 12/1998

VALOIS Cosmétique, Parfumerie, Pharmac