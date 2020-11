Christian CHRISTIAN LECUYER (LECUYER)

En tant que manager de l'Environnement de Travail (Immobilier et Services) dans des entreprises de recherche (Pharmaceutique,Chimie, Biomédical, Electronique et Optique), j'optimise les moyens de production en améliorant l'environnement de travail tout en maitrisant les couts d'exploitation.

.

Mes expériences et mon savoir - faire en management de projets et d'équipes me permet d'appréhender les problématiques dans les domaines de Haute Technologie.



Je suis fortement impliqué sur les actions menées par les Industriels et les centres d'enseignement supérieurs sur le plateau de SACLAY afin de créer une "silicon valley" en Europe.



Si vos problématiques sont les mêmes que mes activités actuelles, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Services généraux

HSE

Management d'équipe

Management de projets

Bâtiment

Salles propres

Gestion des risques

Gestion de contrats

Maintenance

Immobilier

Gestion de projets

Management

Gestion de prestataires

Gestion de projet

Gestion des déchets

Microsoft Excel

Gestion de crise