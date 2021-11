Christian Courtois est tout simplement quelqu’un qui aime partager sa joie de vivre et sa façon de voir les choses avec humour.

Très inventif, il a terminé un parcours professionnel en tant qu’architecte créateur d’une pléiade de solutions techniques originales dans le domaine de l’isolation thermique en verre cellulaire.



Retraité il s’est ensuite lancé dans l’inventivité artistique où il aime faire flèche de tout bois.

Adolescent, il avait découvert le plaisir de faire ressortir des êtres étranges hors de racines et bouts de branches. L’animation d’objets a suivi et à présent tout objet cassé ou en fin de vie risque de se voir sublimé entre ses mains.

Il aime donner aux objets une seconde vie plus agréable que la précédente.

« Vaisselle cassée » ne rime pas uniquement avec « c’est la fessée » de Pierre Perret, mais aussi avec « sublimée » de Cricou.

Souvent il se lance le défi de donner vie aux choses les plus banales, les plus insignifiantes … Même s’il utilise n’importe quel matériau ou n’importe quelle approche, ses créations ne sont jamais du « n’importe quoi » où il faut essayer d’entrer dans l’inconscient de l’artiste qui cherche à s’exprimer … Souvent cependant, l’humour est à découvrir au second degré voire même au-delà … Il aime également s'adresser aux enfants pour leur faire découvrir l'énorme potentiel créatif au départ de n'importe quel objet à sauver de la poubelle et d'y incorporer de l'humour.

Cricou crée surtout de l’humour en 3D, illustrant des mots, des jeux de mots, des dictons, des idées, des expressions, des sujets de réflexion, des temps forts, des clins d’œil à l‘un ou l’autre personnage bien connu , des sujets d’actualité, des cricouvisions, des photos qui parlent, des cricoucollages …

Vous les découvrirez dans les « tiroirs à surprises » qui constituent son exposition thématique sur le site



