Christian DAMOUR

Après une formation généraliste à Polytechnique et une spécialisation en Réseaux et Télécommunications à Télécom Paris, j'ai désormais 30 ans d'expérience en Sécurité des Systèmes d'Information.



Après un début de carrière chez Thales Communications (3 ans) sur des études de définition sécuritaire pour de grands systèmes de communication militaires, des évaluations de la Sécurité des Systèmes d'Information de produits de sécurité civils et militaires au sein du CESTI AQL (critères ITSEC et Critères Communs ou norme ISO15408), puis responsable technique du CESTI AQL de 1998 à 2004, j'ai été en charge de l'équipe d'experts et de consultants spécialisés en Sécurité des Systèmes d'Information de 2004 à 2011.



J'ai été Responsable marketing de l'offre en Sécurité de 2011 à 2019 pour FIME, société spécialisée dans la transaction électronique qui travaille notamment dans les secteurs du paiement, du transport, de la biométrie et de la santé.



Je suis actuellement Responsable Avant-vente de l'offre sécurité chez Fime depuis 2019.



Mes compétences :

Management

Marketing

Carte à puce

EBIOS

Informatique

Sécurité

Cryptographie

Analyse de risque

Audit sécurité

Gestion de projet

Télécommunications

Téléphonie mobile

NFC

Paiement mobile (HCE et SoftPOS)

Paiement en ligne

Carte bancaire

Paiement par carte

Terminaux de paiement

TOEIC: 980/990 en septembre 2018