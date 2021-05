Christian DE MATTÉIS

J’évolue dans des postes de développement commercial en France et à l’international. Je créé et structure des réseaux de ventes en France et à l’étranger.



Compétences :



Commerciale



Ouverture et gestion de grands comptes

Mise en place de réseaux de vente B2B/B2C

Animation salons et évènementiels



Management



Recrutements et formation des collaborateurs

Direction des forces de ventes et techniciens

Promotion de valeurs et vision de l’entreprise



Développement international



Diagnostique et plan d’actions export

Négociations de contrats de distribution exclusive

Logistique et modes de paiement sécurisés



Marketing



Développement de l’image de marque et gammes

Intelligence économique et veille concurrentielle

Conceptions de brochures et e-communication



Mes compétences :

Spa & Wellness

Export

Branding

Intelligence économique

Fitness

Marketing management

Business strategy

Stratégie commerciale

Prospection de clients

Vente

Business Intelligence

Développement international

Veille stratégique

Direction des ventes

Réponse aux appels d'offres

Développement commercial

Incoterm

Analyser les besoins et définir les objectifs