Christian DEZERT

ANIMATEUR DEVELOPPEUR DE RESEAU



De formation ecole supérieure de commerce je suis passionné par le monde de la distribution ou j'exerce depuis 1984 dans différents secteurs d'activité.



Trés bonne connaissance des zones commerciales et de l'immobilier de commerce.



J'ai réussi a apporter un fort développement du nombre de magasins sur les 3 dernieres chaines de franchise dont j'ai pris la charge par des méthodes originales et professionnelles.



Manager: je sais recruter, former, et motiver mes collaborateurs.

J ai une réelle expertise dans l analyse et propistions des strategies commerciales et mise en place des plans d actions.



Mes compétences :

Achats

Animateur

Franchise

Responsable développement

Merchandising

Management