Christian EMANE NNA

Consultant en stratégie des organisations et en management des politiques publiques.



Expériences :



- Vice-président chez Emane & Mathieu Consultants Associés

- Directeur Exécutif chez Stratégia Consulting Group (6 ans)

- Directeur Exécutif chez Visco Développement (4 ans)

- Conseiller Economique à la Mairie de Libreville (6 ans)

- Président de Prooz & Partners (3 ans)

- Vice-Président de IIAD- l'Institut International pour l'Afrique et le Développement (2 ans)



Mes compétences :

Stratégie et Management des organisations

Management des politiques publiques

Stratégie et communication politique

Stratégie de Développement durable

Gestion de projet