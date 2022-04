Sylvain MATHIEU

1980 / 1983 - LES ANNÉES "PUB DE CHEZ PUB"

Débuts comme Concepteur Rédacteur chez ROUX SEGUELA CAYZAC et GOUDARD (RSCG) en 1980.

EDF, PRISUNIC, KLORANE, CITROEN...



• 1984 / 1988 - LES ANNÉES "SHOW & BUSINESS"

En 1984, je m'associe à la création de l'agence EMOTION et en assure la direction de création.

EMOTION se distingue par ses campagnes pour la promotion de concerts (GAINSBOURG, RENAUD, SOUCHON, NOUGARO, JULIEN CLERC, JANE BIRKIN…), de films ( TENUE DE SOIRÉE de BERTRAND BLIER) ou encore l'élection présidentielle de 1988.



• 1989 / 1991 - LES ANNÉES "MASTER OF THE WORLD"

Je deviens associé du groupe de communication DOLCI DIRE ÉMOTION / GGK ÉMOTION (jusqu'à 150 collaborateurs). Au delà de mes responsabilités créatives, je m'investis de plus en plus dans la réflexion stratégique.

Promotion cinéma : TROP BELLE POUR TOI de BERTRAND BLIER, LA VIE ET RIEN D'AUTRE de BERTRAND TAVERNIER

Communication politique : CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE DU BÉNIN

Autres : MOBIS, CAMEROON AIRLINES et divers budgets camerounais, LE BON MARCHÉ,SANTANA, XYLADÉCOR, PRÉVENTION ROUTIÈRE…



• 1992 / 2013 - LES ANNÉES " LA CRISE, QUELLE CRISE ?"

En 1992, je prends conscience des limites des structures conventionnelles inadaptées à la crise et aux mutations d'un monde en constante évolution et je crée, avec mon associé historique, une 1ère structure courte et rapidement opérationnelle : ET VOILA!! . En 2010, création de l'agence de tous les entertainments : A NEW EMOTION.

Durant ces 20 années, je suis amené à intervenir sur des budgets aussi divers que la biologie médicale, le wellness, le sport, l'entertainment, la grande distribution, la politique, le commerce associé, la promotion immobiliére, l'édition musicale, etc.

Quelques noms : FILM OFFICE (Groupe HACHETTE FILIPACCHI), CTV INTERNATIONAL, SPORT 2000, GIROPHARM, ROCHE DIAGNOSTICS, LIPHATECH, INTERMARCHÉ, POINT SOLEIL, WATERBIKE, VIVE LE ROCK ! …





Depuis août 2013 je suis Serial Créatif / Concepteur Plug & Play et indépendant..





Mes compétences :

Business

Création

Culture

Entertainment

Pertinence

poésie

Publicité

Stratégie