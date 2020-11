Mountassir BOUHADBA

À une époque où le Fitness est en voie de professionnalisation et où le marché évolue progressivement des structures indépendantes aux grandes enseignes, j’ai voulu me doter d’une structure forte capable de répondre aux exigences de ma volonté entrepreneuriale, aux besoins de mes partenaires et des professionnels qui me rejoignent ainsi qu’aux attentes du public.



En fondant le groupe EMS (European Marketing Systems), j’ai regroupé mes forces vives en quatre pôles d’activité : le développement des succursales, la société de franchise, la nutrition sportive et la communication.



Des services transverses interviennent auprès de ces quatre pôles. Il s’agit des équipes juridiques et comptables, du pôle financier et des agences marketing. EMS, c’est également une gamme nutrition et prêt-à-porter, un accompagnement d’athlètes de haut niveau, une école de formation de coachs sportifs et une boutique en ligne…



Pour résumer, je dirais qu’EMS représente une force sans égale au service du Fitness, du bien-être et de la performance.



Mes compétences :

Administration des ventes

Stratégie de communication

Direction générale

Management commercial

Conseil en management

Marketing stratégique

Marketing sportif

Sport Business

Stratégie d'entreprise

Conférencier