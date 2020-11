Béatrice ROY

Conseiller, Recruter

J'accompagne les entreprises et les individus dans leurs démarches liées au recrutement, l'insertion et l'employabilité



Le recrutement sest imposé comme une évidence dès la fin de mes études.

Jaime la dimension humaine et business du recrutement, qui requiert analyse, investigation et partage et le fait qu'il impacte si directement la qualité d'un projet et la performance d'une entreprise.

Cest un métier que jai envie de promouvoir et valoriser au travers dune pratique éthique et innovante.

Ethique parce que le monde de l'entreprise d'aujourd'hui met l'accent sur la RSE. Innovante parce que le monde d'aujourd'hui se réinvente chaque jour.