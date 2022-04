Béatrice ROY

Après 12 ans passés dans l'univers du Tourisme en qualité de responsable d'agences, de commerciale agence et de commerciale groupes, j'ai quitté les agences pour la formation.



Une formation de formateur et une longue expérience dans le tourisme, m'ont permis d'enseigner les matières techniques touristiques dans l'enseignement supérieur ainsi qu'auprès des agences de voyages et des réseaux de distribution dans l'univers du Tourisme.



Une certification en process Communication plus tard, je m'oriente vers la formation à la Process Com, au service de la cohésion d'équipes, de la gestion de stress, et biensûr de la vente dans l'univers du Tourisme.



Coach certifiée, je développe maintenant, parallèlement à cette activité de formation, une offre d'aide à l'orientation des lycéens, des étudiants (bac+2), point de rendez vous entre mon expérience dans l'enseignement supérieur, ma connaissance de l'humain et ma connaissance des entreprises.





Mes compétences :

Coaching

Communication

Formation

Orientation

Process Communication

Tourisme