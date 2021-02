Psychologue de l'Orientation et du Travail Mention Bien, diplômée de l'émérite Conservatoire National des Arts et Métiers de l'INETOP .



Coach en PNL depuis septembre 2015 (International NLP) agrée par lHA (USA).



Titulaire d'une boîte à outils innovante. Véritable testothèque clé en main. Intéressée par la détection de potentiel et de talents.



Afin d'avoir plusieurs cordes à mon arc en septembre 2016 je me spécialise en Commerce, Marketing & Personal Branding . En cours de formation certifiante en Personal Branding Strategist et en 360° Analyst validée par le leader mondial REACH INC. Enseignement sur-mesure dispensé par Mme CUVELIER Béatrice. En parallèle et complémentaire en formation / certificat de compétences en E-commerce et E-marketing au CNAM.



Futur projet DESTINATION TALENTS (marque INPI) en cours de création.

" Your Gifts lie in the place where your values, passions and strengths meet. Discovering that place is the first step toward sculpting your masterpiece, Your Life. "

MICHEL-ANGE.



Salutations distinguées

Virginie LEQUEPEYS-CASANOVA.



"L'AUDACE A DU GENIE, DE LA PUISSANCE ET DE LA MAGIE. COMMENCEZ DES MAINTENANT." GOETHE



Mes compétences :

Accompagnement

Action sociale

Bilans de compétences

Coaching

Conseil

Développement personnel

Humanitaire

Leadership

Orientation

Psychologue

Bilan de compétences

Ressources humaines

Gestion de projet

Organisations humanitaires

Psychologie

Communication