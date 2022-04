François VAUDIER

Mon dernier défi: Je viens d'adapter pour une société chinoise, Patuoxun, un de leur produit. Vente de plusieurs milliers de produits, augmentation du CA + de 20K€, en quelques jours.



Fort d'une expérience dans différents domaines de l'industrie et des services en France et à l'étranger je peux répondre à toutes offres de services sous la forme de mission pour du contrôle de gestion industrielle, du calcul des couts RH et de la gestion générale d'entreprise dont la mise en place de tableau de bord de suivi d'activité et la définition des indicateurs pertinents.



Une trajectoire professionnelle dans le service aux entreprises ainsi qu’une expérience de + de 30 années dans les domaines techniques et de gestion et un goût du travail bien fait, une volonté de relever les défis ainsi qu’une mobilité professionnelle ont été des atouts pour m'adapter rapidement aux opportunités de missions qui m’ont été proposées. Mon esprit d'analyse et ma persévérance m’ont permis d'atteindre des objectifs concrets en termes de résultats commerciaux et financiers pour mes clients.



Mes compétences :

