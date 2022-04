Béatrice ROY

34 ans

8 ans d'expérience dans le conseil stratégique et opérationnel auprès d'une clientèle diversifiée :

- Grands groupes industriels

- PME PMI et ETI

- TPE

- Acteurs publics



Mots clés : recherche de partenaires financiers et industriels, création d'entreprise, cession d'activités non coeur de métier, diagnostic de PME, accès à l'innovation, transfert de technologie, études sectorielles, cartographies, accès aux financements publics...



Mes compétences :

Flexibilité et adaptation à tous secteurs d’acti

Très bon relationnel avec interlocuteurs de haut

Parfaite maîtrise de Microsoft Office

Mobile sur toute la France

Rédaction d’offres commerciales et prospection

Diagnostics de PME

Gestion de projet / suivi budgétaire des missions

Montage de dossiers de demande de financement

Recherche de partenaires industriels et financiers

Définition d'actions collectives - filières

Etudes sectorielles, cartographies, benchmarks, ét

Opérations de cession, fusion

Conseil création d’entreprises

Veille AO