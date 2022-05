Olivier LA ROSA

Directeur associé du Cabinet de recrutement Esquisse conseil, je consacre toute mon énergie à l’accomplissement de nos missions et à la satisfaction de chacun des intervenants.



Bien que notre cabinet de recrutement se veuille généraliste, chaque consultant est expert sur son métier et maîtrise parfaitement les évolutions de son secteur d'activité.



Notre société a vocation à replacer l’homme au cœur du processus de recrutement et à exploiter au mieux ses qualités intrinsèques.



Nous nous efforçons d'aller au-delà des simples critères techniques en dirigeant chacun de nos candidats vers les environnements dans lesquels ils pourront s’épanouir.



L’écoute et l’accompagnement constituent en effet, les valeurs que nous privilégions, c’est pour cette raison que nous revendiquons une démarche qualitative.



Je suis en parallèle professeur de finance à l’université d’EVRY (niveau licence) et j’interviens dans le domaine de la gestion de patrimoine à l'école immobilière Paris 13 (niveau licence).



Ayant un cursus orienté banque/finance, j’opère principalement sur les métiers banque, finance, comptabilité et commerce de détail.



Mes compétences :

Banque

Comptabilité

Conseil

Finance

Recrutement