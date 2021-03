Catherine WATINE

Http://www.watineprod.com

https://watine.bandcamp.com



toutes les sorties de disque ici :

http://watine.bandcamp.com

2021 : A venir : ERRANCES FRACTALES

2020 : INTRICATIONS QUANTIQUES

2020 : PHÔS : DISPARITION

2019 : PHÔS A L'OBLIQUE

2019 : MAISON feat GEOMETRIES SOUS-CUTANEES

2019 : GEOMETRIES SOUS-CUTANEES

2015 : ATALAYE

2013 : THIS QUIET DUST

2013 : MAISON WATINE

2011 : STILL GROUNDS FOR LOVE

2009 : B-SIDE Life

2006 : DERMAPHRODITE

2005 : RANDOM MOODS



tout est en ligne, écoute et shop, ici :

https://watine.bandcamp.com



Mes compétences :

Auteur

Auteur compositeur

Chanteuse

Compositeur

Musique

Composition

Ecriture

Chant