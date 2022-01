Christian FREBUTTE

Services E-media est une entreprise artisanale et locale fondée en 2008 par Christian Frébutte, située en Charente-Maritime et spécialisée dans dans la vente, linstallation et la maintenance dans 3 domaines :



Informatique

Alarmes

Vidéosurveillance Vidéoprotection



Spécialiste de lécole numérique, nous gérons depuis plus de 10 ans le parc informatique des écoles de Charente-Maritime. (ordinateurs, tablettes, Ipad, classes mobiles, vidéoprojecteurs interactifs, tableaux numériques, gestion et maintenance de parc informatique...)



Pour votre domicile, entreprise, école ou mairie, Services Emedia est également spécialisé dans la vente et l'installation d'alarme anti-intrusion et de caméras de vidéosurveillance.



Interventions sur la Charente-Maritime : La Rochelle Surgères Saint-Jean dAngely Aulnay Saintes Rochefort...



Merci aux nombreux particuliers, entreprises, artisans, écoles et collectivités locales de la région qui nous font confiance depuis 2008 !